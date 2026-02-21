Lo sfogo di Camila Cabello contro il governo di Cuba | La gente sta morendo di fame

Camila Cabello ha espresso forte preoccupazione per la situazione di crisi in Cuba, dove molte persone affrontano la fame e difficoltà quotidiane. La cantante ha scritto un lungo messaggio sui social, denunciando le condizioni di povertà e il disagio crescente tra i cittadini. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, portando alla luce i problemi di un Paese in difficoltà. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Camila Cabello ha attaccato duramente il governo di Cuba con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram nel quale ha dato voce alle problematiche attuali del paese caraibico. La voce di Shameless ha realizzato un carosello nella giornata di ieri 20 febbraio, nel quale è presente una foto da bambina insieme ad immagini recenti di cittadini cubani che protestano contro le condizioni sotto l’attuale governo. “Stanno succedendo così tante cose strazianti che la comunità degli immigrati sta vivendo qui negli Stati Uniti . Sento anche la responsabilità personale di parlare di ciò che sta accadendo a Cuba, ho ancora dei parenti sull’isola con cui parliamo e a cui inviamo medicine, cibo e vestiti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

