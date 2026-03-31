Il mercato della Juventus è al centro di discussioni riguardanti le potenziali cessioni di due calciatori. Le valutazioni interne differiscono sulle opportunità di vendere Kalulu e Thuram, con alcune fonti che considerano favorevoli le uscite, mentre altre evidenziano possibili ostacoli. La società sta analizzando le opzioni disponibili prima di prendere decisioni definitive sulle trattative in corso.

Calciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram. Lo scenario Yildiz incedibile per la Juve: «Neanche per offerte a nove cifre». E spunta un retroscena sul Chelsea Lucumi Juve, i bianconeri interessati al difensore del Bologna. Da battere questa concorrenza. I dettagli Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa. Le ultimissime Dybala dice sì a questo club? La rivelazione sul futuro dell’argentino: «Un sogno nel nome del padre». Gli aggiornamenti sull’ex Juve Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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