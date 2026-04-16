Calciomercato Inter | scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto ecco i nomi in lizza

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si discute da settimane sul possibile sostituto di Alessandro Bastoni, nel caso in cui il difensore lasciasse la squadra. Sono emersi alcuni nomi tra i candidati a prendere il suo posto, e le trattative sembrano essere in fase avanzata. La società ha valutato diverse opzioni, analizzando profili che possano adattarsi alle esigenze tattiche del team. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.