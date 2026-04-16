Calciomercato Inter | scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto ecco i nomi in lizza
Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si discute da settimane sul possibile sostituto di Alessandro Bastoni, nel caso in cui il difensore lasciasse la squadra. Sono emersi alcuni nomi tra i candidati a prendere il suo posto, e le trattative sembrano essere in fase avanzata. La società ha valutato diverse opzioni, analizzando profili che possano adattarsi alle esigenze tattiche del team. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero. Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli Nico Paz Inter, riaffiora il grande sogno di mercato: pazza idea per l’estate! Se parte quel big. Lavezzi racconta il dramma vissuto: «Avevo toccato il fondo, ho conosciuto l’oscurità. Facevo del male a me e a chi mi stava vicino».🔗 Leggi su Calcionews24.com
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