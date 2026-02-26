Il rugby a Guidonia vola in Europa con Erasmus+

Cosa: L’ottenimento di un finanziamento europeo nell’ambito del programma Erasmus+ per lo sviluppo di un progetto annuale di scambi culturali e sportivi. Dove e Quando: Presso la sede della ASD Rugby Guidonia Montecelio, nel territorio della Città Metropolitana di Roma, con attività previste per la durata di un anno. Perché: Un traguardo storico che trasforma lo sport in uno strumento di inclusione sociale e crescita internazionale per i giovani del territorio. La periferia romana si scopre baricentro di un’ambiziosa visione europea. La ASD Rugby Guidonia Montecelio ha ufficialmente annunciato di aver ottenuto l’accesso ai fondi del programma Erasmus+, il prestigioso strumento dell’Unione Europea dedicato al sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e, non ultimo, dello sport. 🔗 Leggi su Ezrome.it

