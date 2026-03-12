Una nuova ricerca suggerisce un approccio semplice e piacevole per vivere la felicità di coppia, senza indicare soluzioni universali. Si evidenzia l'importanza di apprezzare le cose belle e di conservare i ricordi come parte integrante di un rapporto. La scoperta si concentra su come assaporare i momenti felici e ricordarli nel tempo, offrendo un punto di vista pratico e diretto sulla vita di coppia.

Si parla spesso di ricette per la felicità di coppia. Detto che non esiste una soluzione uguale per tutti, sul fronte scientifico arriva ora una ricerca che certo propone una soluzione semplice ed al contempo piacevole. La sintesi finale dei vari ingredienti è questa: le coppie che scelgono di rallentare intenzionalmente i tempi della loro relazione, senza eccedere con ansia e stress, potrebbero costruire una sorta di “scudo” protettivo per il rapporto a due. A dirlo è una ricerca condotta da esperti dell’Università dell’Illinois Urbana Champaign, pubblicata su Contemporary Family Therapy. Piacere da degustare, anche nel ricordo. Lo studio... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Felicità di coppia, assapora il gusto delle cose belle e degustane il ricordo

