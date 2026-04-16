Bruce Willis | la sfida della demenza diventa un fondo per la ricerca

In occasione del suo 71° compleanno, celebrato il 19 marzo, sono state condivise immagini che ritraggono il protagonista di fama internazionale e la sua famiglia, offrendo uno sguardo sulla difficile condizione di salute che sta affrontando. La famiglia ha annunciato pubblicamente che Willis sta combattendo con una diagnosi di demenza, e ha creato un fondo dedicato alla ricerca per questa malattia.

Il compimento dei 71 anni di Bruce Willis, avvenuto lo scorso 19 marzo, ha offerto un momento di riflessione profonda attraverso la condivisione di immagini che raccontano una realtà familiare complessa e resiliente. Le fotografie pubblicate sui canali social mostrano l’attore in un momento di intimità con la piccola Louetta, figlia di Rumer, evidenziando un legame affettivo che persiste nonostante la progressione della demenza frontotemporale che lo colpisce da tre anni. L’impatto sociale di una battaglia privata: il ruolo del supporto ai caregiver. La gestione quotidiana di una patologia neurologica come la FTD non riguarda solo il paziente, ma coinvolge un intero ecosistema di persone che devono imparare a navigare in una nuova normalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bruce Willis: la sfida della demenza diventa un fondo per la ricerca Notizie correlate Bruce Willis 71 anni: le due mogli sfidano lo stigma della demenzaIl 5 aprile 2026 segna il settantunesimo compleanno di Bruce Willis, una data che diventa occasione di riflessione sulla malattia e sui legami... Bruce Willis, la moglie rivela: "Non è consapevole di soffrire di demenza"Emma, sposata con l'attore dal 2009, ha condiviso un aggiornamento sulla situazione di salute del marito, raccontando la loro vita quotidiana. Altri aggiornamenti Si parla di: STASERA SU MEDIASET. Bruce Willis, come sta? Demi Moore: «È stabile, ma la malattia va accettata e bisogna essere realisti»La demenza di Willis, 69 anni, è stata resa nota nel febbraio del 2023 dall'attuale moglie Emma Heming Willis Bruce Willis è stabile. Lo ha rivelato Demi Moore durante un intervento all'Hamptons ... leggo.it Bruce Willis compie 70 anni, grande festa in famiglia (anche con Demi Moore). «Ti amiamo, sei una luce»Bruce Willis festeggia i suoi primi 70 anni. «Buon compleanno Bruce, ti amiamo», ha scritto Demi Moore su Instagram a corredo di una serie di fotografie che ritraggono l'ex attore circondato ... ilmessaggero.it