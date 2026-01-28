Bruce Willis la moglie rivela | Non è consapevole di soffrire di demenza

Emma, la moglie di Bruce Willis, ha rivelato che l’attore non è consapevole di soffrire di demenza. In un’intervista, Emma ha parlato della loro routine quotidiana, spiegando come stanno affrontando questa fase difficile. La donna ha detto che Willis non si rende conto della sua condizione, e questo rende tutto più complicato. La famiglia sta cercando di gestire la situazione con tranquillità, ma la realtà resta pesante.

Emma, sposata con l'attore dal 2009, ha condiviso un aggiornamento sulla situazione di salute del marito, raccontando la loro vita quotidiana. Bruce Willis, secondo quanto ha dichiarato la moglie Emma, non è consapevole di soffrire di demenza. Durante un'intervista rilasciata al podcast The Unexpected Journey sono stati condivisi nuovi dettagli della vita quotidiana della star del cinema. L'aggiornamento sulla situazione di Bruce Willis Emma Heming Williams ha parlato del marito spiegando: "Credo che pensi sia la sua normalità. C'è questo termine, questa condizione neurologica, che accompagna la DFT e altri tipi di demenza, chiamata anosognosia, ovvero il cervello non riesce a identificare cosa gli sta succedendo".

