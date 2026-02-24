Giugliano eccellenza e innovazione nell’HoReCa | torna a Varcaturo la Fiera del Gusto di Pascarella Food Service

Giugliano, la “Fiera del Gusto” di Pascarella Food Service torna a Varcaturo per promuovere prodotti innovativi nel settore HoReCa. L’evento attira chef, ristoratori e imprenditori locali che cercano nuove idee e forniture di qualità. Durante la fiera, le aziende presenteranno le ultime novità, offrendo ai visitatori la possibilità di toccare con mano le novità di settore. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per chi lavora nel mondo della ristorazione.

Giugliano. Tutto pronto per il grande ritorno della "Fiera del Gusto", l’appuntamento di riferimento firmato Pascarella Food Service dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. Il 3 e 4 marzo, dalle ore 10:00 alle 17:00, la splendida cornice di "Luna di Miele Eventi" in Via Ripuaria a Varcaturo, diventerà il cuore pulsante del settore Ho.Re.Ca. L'evento, a ingresso gratuito, rappresenta un’occasione imperdibile per gli operatori del settore che desiderano scoprire in anteprima le tendenze della stagione alle porte. I numeri e le novità dell’edizione 2026: Con oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero, la fiera offrirà un percorso unico tra sapori, tecnica e business. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

