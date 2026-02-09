Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo
Giovedì 12 febbraio, Bedonia apre al pubblico il nuovo ingresso al borgo. Dopo mesi di lavori, la città ha riqualificato uno dei principali accessi, rendendolo più sicuro e più accogliente. L’intervento ha anche portato a un miglioramento estetico, riflettendo meglio l’identità del territorio. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle norme e vedrà la partecipazione di autorità e cittadini.
Giovedì 12 febbraio 2026 Bedonia inaugurerà ufficialmente il suo nuovo ingresso, frutto di un intervento di riqualificazione urbana che ha trasformato uno dei principali accessi al borgo in uno spazio più sicuro, accessibile e rappresentativo dell’identità del territorio.Alla cerimonia.🔗 Leggi su Parmatoday.it
