Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo

Giovedì 12 febbraio, Bedonia apre al pubblico il nuovo ingresso al borgo. Dopo mesi di lavori, la città ha riqualificato uno dei principali accessi, rendendolo più sicuro e più accogliente. L’intervento ha anche portato a un miglioramento estetico, riflettendo meglio l’identità del territorio. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle norme e vedrà la partecipazione di autorità e cittadini.

