Cosa: Debutto dello spettacolo teatrale “Borderlife, la nostra vita dall’altra parte”, intenso adattamento in forma di concerto del romanzo di Dorit Rabinyan.. Dove e Quando: Teatro Sala Umberto di Roma, martedì 28 aprile 2026 alle ore 21:00.. Perché: Per vivere una storia d’amore potente e attuale che supera le barriere del conflitto geopolitico, accompagnata dal vivo dalla calda musica folk-mediterranea dei Radicanto.. Il panorama teatrale capitolino si arricchisce di un appuntamento di grande spessore emotivo e di profonda riflessione sociale: martedì 28 aprile 2026, il palcoscenico del celebre Teatro Sala Umberto di Roma ospiterà l’atteso debutto dello spettacolo Borderlife, la nostra vita dall’altra parte.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Borderlife al Sala Umberto: un amore oltre le barriere

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