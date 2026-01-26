Andrea Delogu paparazzata con il nuovo fidanzato E no non è Nikita Perotti di Ballando con Le Stelle

Recentemente Andrea Delogu è stata avvistata in compagnia del suo nuovo fidanzato, distinguendosi dalla relazione con Nikita Perotti, conosciuto durante “Ballando con le Stelle”. La notizia rappresenta un aggiornamento sulla sua vita privata, lontano dall’attenzione mediatica dedicata al passato legame con il ballerino. Questa fase segna un nuovo capitolo personale per l’attrice e conduttrice, confermando il suo percorso di cambiamento e crescita.

Durante “ Ballando con le stelle” in molti spingevano sulla storia d’amore tra Andrea Delogu e il suo ballerino Nikita Perotti. A nulla sono valse le rassicurazioni di entrambi che hanno sempre detto di essere legati da profonda e sincera amicizia. “ Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo. Sono tanto felice e il nostro rapporto non finirà qui dentro”, aveva detto la conduttrice. Una intesa che li ha portati a trionfare nell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci. Eppure Delogu è innamorata e già a dicembre era stata “paparazzata” con un misterioso uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la stagione di Ballando con le Stelle, si sono susseguite voci su un possibile legame tra Andrea Delogu e il suo maestro, Nikita Perotti.

