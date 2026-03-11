Hollywood sta preparando un biopic su Bon Jovi, la rock band statunitense famosa per successi come

Roma, 11 marzo 2026 – Un nuovo capitolo della storia del rock potrebbe presto arrivare sul grande schermo. È in fase di sviluppo un film biografico dedicato ai Bon Jovi, una delle band più iconiche della musica internazionale. Secondo quanto riportato dal portale Deadline, la casa di produzione Universal Pictures avrebbe ottenuto i diritti per realizzare il progetto dopo una vera e propria gara tra diversi studi cinematografici. Cosa sappiamo. Jon Bon Jovi parteciperà al progetto. La sceneggiatura sarà firmata dall’attore e autore Cody Brotter, che avrà accesso non solo al vasto catalogo musicale del gruppo ma anche alla collaborazione diretta del frontman Jon Bon Jovi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bon Jovi, Hollywood prepara il biopic

Jon Bon Jovi in the movie “New Year’s Eve”