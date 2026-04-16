Il regista italiano di 93 anni si trova da circa tre mesi bloccato nella sua abitazione di Isola Farnese a causa di una frana che ha interessato la zona. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni o alle azioni intraprese per risolvere la situazione. La sua residenza è stata temporaneamente isolata a causa del disturbo causato dall'incidente naturale.

Il regista Tinto Brass, oggi 93enne, è bloccato in casa da circa tre mesi nella sua abitazione di Isola Farnese. A impedirgli di uscire è una frana che ha isolato l’intero borgo, creando una situazione di forte disagio per i residenti. A denunciare pubblicamente la vicenda è la moglie, Caterina Varzi, che ha parlato apertamente della possibilità di presentare un esposto alla Procura di Roma per chiedere interventi urgenti. In un’intervista al Corriere del Veneto, la donna ha spiegato: “ Siamo a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti ”, sottolineando la gravità di una situazione che si trascina da settimane senza soluzioni concrete.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Bloccato in casa da una frana”. Cosa succede al famoso regista italiano

Notizie correlate

“Travolto così, in casa”. Il dramma del famoso italiano: una fine orribileCi sono tragedie che arrivano senza avvisare, nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro: la propria casa.

“Travolto così, in casa”. Il dramma del famoso italiano: l’annuncio shock, una fine orribileLutto a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, per la morte dello chef e giornalista Davide Di Corato, scomparso all’età di 64 anni in un tragico incidente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana, la moglie tuona: Ha 93 anni, non può neanche andare dal cardiologo. Ora denunciamo; Rimini, l’ascensore bloccato e una scoperta imprevista; Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana. La moglie: Non può neanche andare dal cardiologo: ora denunciamo; Ascensori che non funzionano nelle case popolari, Asia Usb: Disabili bloccati in casa.

Tinto Brass in casa da 3 mesi per la frana a Isola Farnese: Ha 93 anni, non può fare le visite. DenunceremoTinto Brass è bloccato in casa da tre mesi a causa della frana a Isola Farnese, dove vive con la moglie Caterina Varzi ... fanpage.it

Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana, la moglie tuona: Ha 93 anni, non può neanche andare dal cardiologo. Ora denunciamoIl regista risiede a Isola Farnese, a Roma, borgo isolato dopo lo smottamento del 9 gennaio. Umiliato dall'assessora che ha detto che tanto non usciva di casa prima e non esce nemmeno ora, dice al ... today.it

Tinto Brass è bloccato in casa da tre mesi a causa della frana a Isola Farnese, dove vive con la moglie Caterina Varzi. La donna denuncia lo stato di abbandono in cui si trovano e sottolinea come il regista sia impossibilitato a fare le visite che dovrebbe fare av facebook

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Wassen e Göschenen traffico bloccato per 2 km, traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti x.com