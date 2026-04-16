Bloccato in casa da una frana Cosa succede al famoso regista italiano
Il regista italiano di 93 anni si trova da circa tre mesi bloccato nella sua abitazione di Isola Farnese a causa di una frana che ha interessato la zona. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni o alle azioni intraprese per risolvere la situazione. La sua residenza è stata temporaneamente isolata a causa del disturbo causato dall'incidente naturale.
Il regista Tinto Brass, oggi 93enne, è bloccato in casa da circa tre mesi nella sua abitazione di Isola Farnese. A impedirgli di uscire è una frana che ha isolato l’intero borgo, creando una situazione di forte disagio per i residenti. A denunciare pubblicamente la vicenda è la moglie, Caterina Varzi, che ha parlato apertamente della possibilità di presentare un esposto alla Procura di Roma per chiedere interventi urgenti. In un’intervista al Corriere del Veneto, la donna ha spiegato: “ Siamo a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti ”, sottolineando la gravità di una situazione che si trascina da settimane senza soluzioni concrete.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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