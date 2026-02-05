Travolto così in casa Il dramma del famoso italiano | l’annuncio shock una fine orribile

Un dramma scuote Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Davide Di Corato, noto chef e giornalista, è morto a 64 anni in un incidente in casa. La notizia ha scioccato amici e familiari, che ancora cercano di capire cosa sia successo. La scena si è svolta tra le mura di casa, dove l’autore del dramma si è trovato senza via d’uscita. Ora si indaga per chiarire i dettagli di questa fine improvvisa e tragica.

Lutto a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, per la morte dello chef e giornalista Davide Di Corato, scomparso all'età di 64 anni in un tragico incidente avvenuto nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, intorno alle 13.30, nella contrada Poggio Gallo, dove l'uomo risiedeva da tempo dopo essersi trasferito dalla sua città d'origine. Secondo una prima ricostruzione, Di Corato stava assistendo alle operazioni di scarico di un bancale di pannelli fotovoltaici destinati alla sua abitazione, quando il carico avrebbe improvvisamente ceduto. I pannelli sono caduti addosso all'uomo, travolgendolo.

