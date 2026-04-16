Biennale l' Ucraina mobilita i suoi 007 | Nel mirino ci sono 34 russi

In un'assemblea parlamentare a Montecitorio, un ministro ha mostrato un libro intitolato

VENEZIA - Per accendere le sonnolente cronache parlamentari, ieri a Montecitorio è bastata l’apparizione del ministro Alessandro Giuli con in mano il libro “Venetians. Il segreto dell’Arsenale” (Sonzogno) di Luca Josi e Allegra Scottagli, storia di intrighi e tradimenti nella laguna del ‘500. Un’immagine che diversi osservatori hanno interpretato come un messaggio subliminale, nei giorni delle polemiche sulla presenza della Russia alla Biennale di Venezia. Ma in questa vicenda la realtà va oltre la fantasia, visto che c’è davvero un’attività di spionaggio dietro le sanzioni comminate dall’Ucraina a 5 protagonisti della contestata partecipazione, i quali peraltro potrebbero essere i primi di una serie.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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