Quest’anno il festival musicale più noto in America e oltre oceano ha ospitato l’atteso Justin Bieber. La manifestazione, seguita da migliaia di persone, si è svolta con una lunga performance del cantante canadese. L’evento ha attirato un pubblico molto numeroso e ha generato molte discussioni sui social media. La presenza di Bieber al festival ha suscitato reazioni diverse tra i partecipanti e gli organizzatori.

Il festival musicale più famoso d’America e oltreoceano quest’anno ha avuto come ospite l’attesissimo Justin Bieber. Il cantante, con un paycheck di 10 milioni che lo rende la star più pagata della storia al Coachella, ha regalato ai fans più affezionati una performance magnifica, andata virale su tutti i socials grazie ai video dei presenti. Ma non sono mancate le critiche. Swag I, la prova che JB ama ancora l’rnb. Il BieberChella si è aperto con l’esibizione di tante canzoni dell’album Swag I, tra cui di All I Can Take, Speed Demon e 405. Justin ha scelto di portare sul palco queste perle R&B in una veste estremamente intima e minimalista, quasi come se fossimo nel suo salotto di casa o nelle sue tante dirette live Twitch.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - #BieberChella, un successo o un fallimento?

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