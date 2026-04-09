Il fallimento di Trump in Iran è così grande che è difficile credere sia successo davvero

Dopo un mese di tregua, le conseguenze sono state disastrose, portando a danni significativi e a una situazione peggiore rispetto a prima. Le azioni intraprese durante questo periodo hanno provocato una serie di distruzioni che hanno aggravato il quadro precedente. La durata e gli effetti di questa fase di calma apparente sono stati più brevi e meno efficaci di quanto previsto. I risultati ottenuti mostrano una situazione di instabilità crescente.

Un mese di distruzione per tornare a condizioni peggiori di quelle di partenza: questo il risultato della tregua di Trump con l'Iran. Israele permettendo, ovviamente. Fare peggio di così era praticamente impossibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mi ha lanciato il caffè addosso, poi l’escalation con schiaffi, pugni, urla e il taser. Non riesco ancora a credere che sia successo”: il dj Phikey aggredito mentre suona in spiaggiaLa musica scorre, il mare è calmo, la scena sembra quella di uno dei tanti video patinati che popolano i social.

La forza di una donna, Ceyda non ci può credere: è successo davveroNelle prossime puntate de La forza di una donna, per Ceyda si aprirà uno dei momenti più dolorosi e carichi di tensione di tutta la sua storia.

Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

Temi più discussi: Trump accusa l’Europa per il suo fallimento in Iran - Pierre Haski; Blog | Il bluff di Trump e l'inerzia delle diplomazie Ue: spero che gli Usa si ricordino di essere una democrazia; La nuova visione del mondo di Trump è uscita a pezzi dall’Iran. E ha fatto a pezzi il Pianeta; Robert Kaplan: Trump è incoerente e non sa come uscire dalla guerra. Se non si riapre Hormuz sarà un fallimento.

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Raid israeliani su Beirut, Trump: «Scaramucce, va tutto bene» - facebook.com facebook

Tregua Usa-Iran a rischio: Libano, uranio e Hormuz dividono Trump e Teheran x.com