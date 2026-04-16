Belén e il caso tradimenti | quella risata che riaccende il web

Un video registrato durante le riprese del varietà comico Only Fun sul Nove ha scatenato un dibattito digitale tra i fan della showgirl argentina, dopo una gag che sembra toccare corde molto personali. Belén Rodríguez, protagonista dello sketch insieme ai PanPers, ha reagito con una risata fragorosa a una battuta riguardante la fedeltà, richiamando involontariamente dichiarazioni passate fornite dalla conduttrice stessa nel dicembre 2023. La dinamica dello sketch e il richiamo alle vecchie confessioni. Il momento incriminato si è sviluppato durante una sequenza in cui Andrea Pisani e Luca Peracino, componenti dei PanPers, si presentavano seguendo lo schema classico delle interviste a tre persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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