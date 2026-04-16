Beautiful streaming replica puntata 16 aprile 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. La soap americana ha mostrato la notizia del fidanzamento tra due protagonisti, suscitando tensioni tra altri personaggi. In particolare, Hope si è confidata con Finn riguardo a questa novità, che ha portato a discussioni tra i protagonisti. La puntata è disponibile in streaming come replica su Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la notizia del fidanzamento tra Thomas e Paris continua a turbare Hope, che si confida con Finn. Finn cerca di rassicurarla. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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