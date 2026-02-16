Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, sulla piattaforma di Mediaset va in onda una nuova replica di Beautiful. In questa puntata, Finn si trova al matrimonio di Sheila e Deacon, mentre Hope lo accompagna vicino a lui. La scena si svolge in un momento di grande tensione tra i personaggi, con gli ospiti che osservano attentamente.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn si trova al matrimonio di Sheila e Deacon, con Hope al suo fianco. Steffy vede la foto e teme che lui abbia scelto di esserci volontariamente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 16 febbraio 2026 | Video Mediaset

Ecco la puntata di Beautiful trasmessa il 16 gennaio 2026.

Questa sera torna in onda su Mediaset una nuova puntata di Beautiful.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.