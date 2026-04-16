Atelier ControSegno OPEN ART | D’Alise & Chilivani - L’arte è condivisione

Il 26 aprile, l’atelier ControSegno organizza una giornata dedicata all’arte intitolata Open Art, che si svolgerà dalle 11:00 alle 19:00. La manifestazione prevede un evento immersivo con esposizioni e attività partecipative, ospitato in una location con vista sul mare. L’iniziativa coinvolge gli artisti D’Alise e Chilivani, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza artistica in un ambiente aperto e condiviso.

Il 26 aprile, dalle 11:00 alle 19:00, la galleria d’arte Atelier ControSegno apre le sue porte a un’esperienza immersiva e vibrante: Open Art, una giornata in cui creatività, partecipazione e bellezza si incontrano in uno scenario unico, affacciato sul mare. Le arti protagoniste di questo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'Atelier Controsegno inaugura la rassegna Open Art con Sabetti & O-ring Art Studio Atelier F, dodici pittori da una scuola di condivisioneSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.