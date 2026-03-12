L' Atelier Controsegno inaugura la rassegna Open Art con Sabetti & O-ring Art Studio

L'Atelier Controsegno apre ufficialmente la rassegna Open Art con l'esposizione di Sabetti e O-ring Art Studio. L'evento si svolgerà domenica 29 marzo 2026, dalle 11:00 alle 19:00, e sarà una giornata dedicata all'incontro tra artisti, opere e pubblico. Durante l'inaugurazione saranno presentate le creazioni di entrambi gli artisti in un contesto aperto al pubblico.

A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi Domenica 29 marzo 2026, dalle ore 11:00 alle 19.00, Atelier Controsegno inaugura una nuova rassegna: OPEN ART – WORK & EXHIBITION, una giornata interamente dedicata all’incontro tra artisti, opere e pubblico. Gli artisti protagonisti sono O-Ring Art Studio e Maria Sabetti, che saranno presenti in atelier con una mostra dedicata ai loro lavori e, durante la giornata, daranno vita alle loro opere davanti ai visitatori.Un’occasione unica per osservare da vicino il processo creativo, dialogare, lasciarsi ispirare e diventare parte viva dell’esperienza artistica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Atelier artistico a colazione nel locale Art by Mbt"Brunch & Paint" è una delle nuove iniziative di inizio anno in riviera e consiste in una esperienza che unisce il piacere del brunch alla voglia di... A Soleschiano l'arte si mette in gioco contro la guerra: inaugura “The Art of Stopping War”L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Nel borgo storico...