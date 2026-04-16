Assalto alla banca nel cuore di Napoli Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendono Ispezione nella rete fognaria

Da ilgiornale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Arenella di Napoli, il 16 aprile si è verificato un episodio di rapina che ha coinvolto una banca, causando grande allarme tra i residenti. Durante l’assalto, sono stati presi in ostaggio 25 persone, ma successivamente sono stati liberati. Le forze dell’ordine hanno condotto un’ispezione anche nella rete fognaria della zona, mentre i rapinatori non si sono arresi e sono ancora in fuga.

Una scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato nel teatro di una rapina ad alta tensione. Obiettivo dei criminali, la filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, una delle zone più trafficate e frequentate della città. Tre uomini entrano in azione con modalità spettacolari e violente, secondo le testimonianze, hanno sfondato le vetrate dell’istituto utilizzando un’auto come ariete, irrompendo all’interno tra lo choc generale di clienti e dipendenti. Il colpo sembra essere stato pianificato nei dettagli e l’impatto è stato travolgente con momenti di panico, urla e confusione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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