Assalto alla banca nel cuore di Napoli Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendono Ispezione nella rete fognaria

Nel quartiere Arenella di Napoli, il 16 aprile si è verificato un episodio di rapina che ha coinvolto una banca, causando grande allarme tra i residenti. Durante l’assalto, sono stati presi in ostaggio 25 persone, ma successivamente sono stati liberati. Le forze dell’ordine hanno condotto un’ispezione anche nella rete fognaria della zona, mentre i rapinatori non si sono arresi e sono ancora in fuga.

Una scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato nel teatro di una rapina ad alta tensione. Obiettivo dei criminali, la filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, una delle zone più trafficate e frequentate della città. Tre uomini entrano in azione con modalità spettacolari e violente, secondo le testimonianze, hanno sfondato le vetrate dell’istituto utilizzando un’auto come ariete, irrompendo all’interno tra lo choc generale di clienti e dipendenti. Il colpo sembra essere stato pianificato nei dettagli e l’impatto è stato travolgente con momenti di panico, urla e confusione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendono. Ispezione nella rete fognaria Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendonoUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la bancaTempo di lettura: < 1 minutoAggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat; Torna l’incubo della marmotta: devastano il bancomat, in quattro fuggono con 22mila euro; Assalto col botto nella notte alla Bpm di Asola: sventrato il bancomat con la marmotta. Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendono. Ispezione nella rete fognariaRapina in corso nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli: 25 ostaggi liberati dopo momenti di tensione, resta l’incertezza sulla sorte dei ... ilgiornale.it Napoli, assalto alla banca in Piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati con ostaggiNapoli– Mattinata di puro terrore nel cuore pulsante del Vomero. Quello che sembrava un normale giovedì di aprile si è trasformato in un incubo a porte chiuse ... cronachedellacampania.it LaPresse. . Attimi di terrore in una banca di Napoli presa d'assalto con un'auto ariete. I carabinieri sono intervenuti sul posto liberando le persone trattenute in ostaggio. Scopri nel video le immagini dei soccorsi e i primi aggiornamenti sulla vicenda. Segui LaPr facebook Assalto nella notte al bancomat della Bcc a Tolve (PZ). Distrutto lo sportello con la tecnica della marmotta, danni ingenti. Recuperati 1.500 euro dai Carabinieri. Indagini in corso. x.com