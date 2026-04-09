Ascolti tv 8 aprile 2026 | Pretty Woman Forbidden Fruit Stasera tutto è possibile Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella serata del 8 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate tra loro in una gara di ascolti. Su Rai1 è andato in onda il film “Pretty Woman”, mentre Canale 5 ha trasmesso “Forbidden Fruit”. In programmazione anche show come “Stasera tutto è possibile”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico tra queste trasmissioni, evidenziando l’andamento delle scelte televisive della serata.

Ascolti tv 8 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Pretty Woman ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 8 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Pretty Woman” vs “Forbidden Fruit – Il meglio di”. Auditel del 8 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Pretty Woman” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai 1: Pretty Woman, il film cult del 1990 diretto da Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts ha coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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"Edward: che cosa vuoi Vivian Vivian: voglio la favola... Edward: e dopo che lui l'ha salvata, che succede!" Vivian: che lei salva lui!" Adesso in onda Pretty Woman, impossibile non sognare con questo film e con due protagonisti così - facebook.com facebook

Su Rai1 il film cult “Pretty Woman” x.com