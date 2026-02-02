Ascanio Celestini porta a teatro i suoi Poveri Cristi con un omaggio alle periferie d' Italia
Al Teatro Petrella di Longiano, Ascanio Celestini porta in scena i suoi
Al Teatro Petrella di Longiano arrivano i “Poveri cristi” di Ascanio Celestini. Mercoledì 4 febbraio (ore 21) per il secondo appuntamento della rassegna “Nessun dorma!” l’attore romano torna sul palcoscenico longianese – che lo ha visto negli anni passati esibirsi in Laika, Pueblo e Barzellette – con la sua manciata di storie e personaggi di periferie, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei. In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
'Trilogia dei poveri cristi Rumba' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco
Questa sera il Teatro al Parco ospita la prima di “Rumba”, la nuova trilogia di Ascanio Celestini dedicata a San Francesco.
'Trilogia dei poveri cristi – Pueblo' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco
Questa sera al Teatro al Parco va in scena
