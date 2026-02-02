Ascanio Celestini porta a teatro i suoi Poveri Cristi con un omaggio alle periferie d' Italia

Al Teatro Petrella di Longiano, Ascanio Celestini porta in scena i suoi

Al Teatro Petrella di Longiano arrivano i “Poveri cristi” di Ascanio Celestini. Mercoledì 4 febbraio (ore 21) per il secondo appuntamento della rassegna “Nessun dorma!” l’attore romano torna sul palcoscenico longianese – che lo ha visto negli anni passati esibirsi in Laika, Pueblo e Barzellette – con la sua manciata di storie e personaggi di periferie, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei. In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Questa sera il Teatro al Parco ospita la prima di "Rumba", la nuova trilogia di Ascanio Celestini dedicata a San Francesco.

Questa sera al Teatro al Parco va in scena

