As Food Traditions Vanish World Food Travel Association Launches World Culinary Heritage Day to Help Preserve Endangered Culinary Traditions

Un'associazione dedicata ai viaggi gastronomici ha annunciato il lancio di una giornata dedicata al patrimonio culinario mondiale, che si svolgerà ogni anno il 18 aprile. L’iniziativa invita le comunità e le destinazioni a riconoscere le persone e le pratiche che conservano le tradizioni alimentari in pericolo di scomparsa. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza di preservare le identità culinarie locali.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE New annual observance on April 18 calls on communities and destinations worldwide to recognize the people and practices keeping endangered food traditions alive. LONDON, April 16, 2026 PRNewswire — With globalization, industrial standardization, and shifting consumer habits placing traditional foodways under mounting pressure, the World Food Travel Association (WFTA) today launched World Culinary Heritage Day — an annual global observance, held each April 18, dedicated to celebrating and safeguarding the food traditions that define communities, identities, and destinations worldwide. The observance evolves from World Food Travel Day, which the WFTA has organized for eight years.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - As Food Traditions Vanish, World Food Travel Association Launches World Culinary Heritage Day to Help Preserve Endangered Culinary Traditions I Traveled Across China To See The Truth (Full Documentary) Notizie correlate Ulivi e memoria: la raccolta in Puglia incanta i World Food Photography AwardsLo scatto realizzato nelle campagne di Fasano entra nella shortlist del prestigioso concorso internazionale, raccontando il valore sociale e... “Con escalation in Medio Oriente aumenta la fame nel mondo”, l’allarme del World Food ProgrammeIl conflitto in Medio Oriente, secondo il World Food Programme (Wfp), causerà un’impennata dei prezzi di cibo e carburante, ma a farne le spese...