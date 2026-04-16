Arte fuga dai trend | trionfano i capolavori e gli Old Masters

Un recente studio sul collezionismo in Italia mostra che il mercato dell’arte sta dando maggiore spazio ai capolavori e agli Old Masters, lasciando da parte le tendenze del momento. Si rileva che circa un terzo dei collezionisti ha speso più di mezzo milione di euro per un singolo pezzo, evidenziando un interesse crescente verso opere di alta qualità e di valore storico. La tendenza sembra orientata a preferire l’investimento in pezzi di rilievo piuttosto che in prodotti di mercato più effimeri.

Un nuovo studio sul collezionismo in Italia rivela come il mercato dell’arte stia premiando la qualità assoluta rispetto alla speculazione, con un terzo dei collezionisti che ha impegnato oltre mezzo milione di euro per un singolo pezzo. La ricerca pubblicata da Allemandi, frutto della collaborazione tra Intesa Sanpaolo Private Banking, la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e il Research Department, delinea un dove i grandi capitali si spostano verso opere storiche e consolidate. Qualità e selettività: la fuga dai trend volatili verso i capolavori. Il settore artistico globale ha registrato nel 2025 un incremento del fatturato del 4% rispetto all’anno precedente, pur non riuscendo a superare le vette raggiunte nel 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arte, fuga dai trend: trionfano i capolavori e gli Old Masters Notizie correlate ATP Miami, Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio: primo Masters 1000 insiemeGrande successo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che conquistano il torneo di doppio all’Atp di Miami, firmando il loro primo titolo Masters... Leggi anche: L’arte del bouquet perfetto: come sceglierlo in base all’abito, i fiori portafortuna e gli ultimi trend