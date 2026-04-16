Armor | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, alle 21:20 su Italia 1, viene trasmesso il film Armor. Diretto nel 2024 da Justin Routt, il film ha una durata di circa due ore. La pellicola vede nel cast attori principali e racconta una storia coinvolgente. L’evento televisivo suscita l’attenzione di chi segue le programmazioni serali.

Armor: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Armor, film del 2024 diretto da Justin Routt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Una guardia di sicurezza, ex poliziotto, James Brody, vedovo e con problemi di alcolismo, lavora con suo figlio Casey, sposato e in attesa del primo figlio, per trasportare milioni di dollari tra le banche quando una squadra di ladri capitanata da Rook orchestra una rapina del furgone per impossessarsi dei soldi: dopo un violento inseguimento in auto, Rook circonda il furgone blindato e James e Casey si ritrovano alle strette su un ponte pericolante su un fiume.🔗 Leggi su Tpi.it

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