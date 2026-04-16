Anycubic Showcases Next-Generation 3D Printing Lineup at RAPID+TCT 2026 Highlighting Multicolor FDM and Large-Format Resin Innovation

Durante la fiera RAPID+TCT 2026, che si è svolta a Boston dal 14 al 16 aprile, è stata presentata la nuova gamma di stampanti 3D di un produttore internazionale. L’azienda ha mostrato modelli dedicati alla stampa multicolore con tecnologia FDM e dispositivi di grande formato basati su resina. La presentazione ha avuto luogo nello stand numerato 1035, nel centro espositivo della città.

Across its FDM and resin lineup, Anycubic’s recent releases have received coverage from outlets including CNET, TechRadar, and Tom’s Hardware, highlighting improvements in usability, print consistency, and multicolor workflow integration across its desktop systems. This pre-existing media momentum carried into RAPID+TCT 2026, where live demonstrations and finished print samples became a central focus of visitor engagement at the booth. First debuted at Formnext 2025, the Kobra X drew consistent crowd traffic at the RAPID+TCT booth, driven by live multicolor demonstrations and sample output quality. Media coverage has highlighted its...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Anycubic Showcases Next-Generation 3D Printing Lineup at RAPID+TCT 2026, Highlighting Multicolor FDM and Large-Format Resin Innovation Notizie correlate Anycubic: sconti fino a 400€ sulle stampanti 3D vincitrici di premiIl 9 marzo 2026 segna l’inizio di un’opportunità senza precedenti per gli appassionati di stampa tridimensionale, con lo store ufficiale Anycubic che... Ecco la lineup dell'Elimination Chamber 2026È attesa una notte decisiva per il calendario WWE, con Elimination Chamber 2026 che prende corpo all’United Center di Chicago e mette in palio gli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anycubic Showcases Next-Generation 3D Printing Lineup at RAPID+TCT 2026, Highlighting Multicolor FDM and Large-Format Resin Innovation; Sanità: Esposti (San Raffaele Mi), ‘Ssn sempre più competitivo con IA’; Dimore storiche, custodi di memoria e risorsa economica per il Paese; Anteprima d’estate, lo stile della bella stagione va in scena a Fieramilano. Anycubic Showcases Next-Generation 3D Printing Lineup at RAPID+TCT 2026, Highlighting Multicolor FDM and Large-Format Resin InnovationAnycubic, a global manufacturer of desktop 3D printers and materials, presented its latest product lineup at RAPID+TCT 2026 (Booth #1035), held April 14–16 at the Boston Convention & Exhibition Center ... adnkronos.com Anycubic Opens Deposits for Kobra X, Following Formnext Debut of Its Next-Generation Entry-Level Multicolor FDM PrinterSHENZHEN, China, Dec. 26, 2025 /PRNewswire/ -- Following its public debut at Formnext 2025, Anycubic today announced the opening of the deposit program for Kobra X, a new entry-level FDM 3D printer ... adnkronos.com