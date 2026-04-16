Anticiclone in arrivo | temperature fino a 27 gradi sensazione di estate anticipata

Nelle prossime ore si prevede l'arrivo di un anticiclone che porterà temperature fino a 27 gradi, creando una sensazione di estate anticipata. Le previsioni indicano che il fine settimana sarà caratterizzato da clima caldo e soleggiato, con condizioni meteorologiche che si discostano dalla media stagionale. La situazione atmosferica resterà stabile, favorendo giornate soleggiate e temperature elevate su molte zone del paese.

"> Weekend in Arrivo: Caldo Anomalo e Sole. Dopo un periodo di instabilità atmosferica, le previsioni meteo indicano un fine settimana con un clima quasi estivo. L’arrivo dell’anticiclone porterà un’ondata di caldo inusuale per questa stagione, promettendo giornate piacevoli e soleggiate. Dettagli sul Meteo di Sabato e Domenica. Secondo le informazioni di Il Meteo, il fine settimana si prospetta particolarmente gradevole, con temperature che supereranno la media stagionale. In particolare, la giornata di sabato 18 aprile sarà la più calda, caratterizzata da ampi spazi soleggiati e picchi di temperatura che potrebbero raggiungere i 27 gradi in alcune località.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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