Il bilancio consolidato di Ansaldo Energia per il 2025 ha registrato un utile di 20 milioni di euro e ricavi per circa 1,2 miliardi. Tuttavia, tra i dati positivi si nota anche la preoccupazione riguardo al futuro dello stabilimento di Campi a Genova, con alcuni segnali di possibile delocalizzazione in Cina. La società ha confermato la volontà di mantenere la produzione in Italia, ma il rischio di spostare attività all’estero resta sul tavolo.

Il bilancio consolidato di Ansaldo Energia per l’anno 2025 mostra un ritorno positivo con un utile di 20 milioni di euro e ricavi che toccano la soglia di 1,2 miliardi, ma dietro questa solidità finanziaria si cela una crescente preoccupazione per il sito produttivo di Campi a Genova. La Rsu Fim Fiom Aen ha infatti sollevato seri interrogativi sulla tenuta del polo industriale ligure, segnalando come l’andamento economico dell’azienda non sembri tradursi in investimenti strutturali per il territorio, alimentando timori di una progressiva perdita di centralità della sede genovese. L’incognita della produzione tra flussi economici e rischio delocalizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ansaldo Energia: utili record e il rischio delocalizzazione in Cina

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