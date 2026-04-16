Il Serale di Amici 25 si prepara a registrare una nuova puntata giovedì 16 aprile 2026, in vista della trasmissione prevista per sabato 18 aprile su Canale 5. La registrazione si svolgerà in un clima di attesa, con gli ospiti annunciati e le manche già decise, mentre si conoscerà anche chi tra i concorrenti dovrà abbandonare il programma. La puntata sarà poi trasmessa in prima serata sulla rete nazionale.

Il Serale di Amici 25 prosegue con una nuova registrazione prevista per giovedì 16 aprile 2026, in vista della messa in onda di sabato 18 aprile su Canale 5. La competizione entra in una fase sempre più selettiva, con gli allievi chiamati a confrontarsi in prove che possono cambiare gli equilibri della gara. L’attenzione resta alta anche sui possibili esiti della serata. Quanto guadagna in un anno Maria De Filippi grazie ad Amici Una gara sempre più selettiva. Con il proseguire del Serale di Amici 25, il numero degli allievi in gara continua a ridursi. Ogni puntata rappresenta un passaggio importante nel percorso, con sfide che mettono alla prova gli alunni della scuola sotto diversi aspetti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, registrazione Serale 16 aprile 2026: ospiti , manche e chi sarà eliminato

Amici 25, Ecco le Anticipazioni della Terza Puntata del Serale 4 Aprile, Ecco Chi è Stata Eliminata

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