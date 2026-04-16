Almanacco del 16 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 16 aprile raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene segnalato un santo celebrato in questa data e un proverbio popolare. Tra le informazioni fornite ci sono anche invenzioni e scoperte che hanno avuto un impatto significativo nel corso del tempo, oltre a fatti curiosi e accadimenti di rilievo avvenuti in questa giornata nel passato.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 16 aprile è il 106° giorno del calendario gregoriano. Mancano 259 giorni alla fine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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16 Aprile: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 16 aprile è il 106º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è creativo e dinamico, con una forte capacità di esprimersi e lasciare il segno. Santo del giorno: Santa Bernardetta Soubirous. veronasera.it

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