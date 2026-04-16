Alimini scavi in spiaggia e deviazione di un corso d’acqua | mezzi sequestrati
La guardia costiera ha effettuato un intervento sul litorale di Alimini, dove sono stati scoperti scavi in spiaggia e una deviazione di un corso d’acqua. Durante l’operazione sono stati sequestrati i mezzi impiegati, appartenenti a una ditta di movimentazione della sabbia, e sono stati posti sotto sequestro circa 4.000 metri quadrati di zona demaniale marittima. Il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato.
ALIMINI (Otranto) - Blitz della guardia costiera sul litorale otrantino: denunciato il rappresentante legale della ditta proprietaria dei mezzi per la movimentazione della sabbia, che sono stati sequestrati al pari della zona demaniale marittima di circa 4mila metri quadrati sulla quale stavano.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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