Alimini scavi in spiaggia e deviazione di un corso d’acqua | mezzi sequestrati

La guardia costiera ha effettuato un intervento sul litorale di Alimini, dove sono stati scoperti scavi in spiaggia e una deviazione di un corso d’acqua. Durante l’operazione sono stati sequestrati i mezzi impiegati, appartenenti a una ditta di movimentazione della sabbia, e sono stati posti sotto sequestro circa 4.000 metri quadrati di zona demaniale marittima. Il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato.