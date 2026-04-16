Alghero e Olmedo piangono Maria Paola | un dolore che unisce i comuni

Alghero e Olmedo sono in lutto per la scomparsa di Maria Paola Campus, avvenuta il 12 aprile. La notizia ha suscitato grande dolore tra le comunità dei due centri, che si sono riunite nel cordoglio. La cittadina di Alghero e quella di Olmedo condividono il dolore per la perdita di una persona molto stimata. Numerose persone hanno espresso vicinanza alle famiglie coinvolte.

Il lutto ha colpito profondamente i centri di Alghero e Olmedo a seguito del decesso di Maria Paola Campus, avvenuto lo scorso 12 aprile. La donna, che aveva compiuto 58 anni lo scorso novembre, era originaria di Sassari ed era madre di un ragazzo. L’ultimo commiato per la cittadina è stato celebrato nella giornata di martedì alle ore 15:30 presso la chiesa di San Giovanni Bosco ad Alghero. Durante la cerimonia, una vasta schiera di parenti, amici e persone legate alla sua figura si è raccolta per rendere omaggio alla memoria della scomparsa, che ha lasciato un vuoto significativo sia nella comunità locale di Olmedo, dove si trovava al momento del decesso, sia nel tessuto sociale della vicina città catalana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero e Olmedo piangono Maria Paola: un dolore che unisce i comuni Notizie correlate San Francesco di Paola: dalla grotta al santuario, il mito che unisceOggi, 2 aprile 2026, la Calabria celebra il suo patrono più amato, San Francesco di Paola, una figura che trascende i confini regionali per diventare... Alghero onora Marta: 4 anni dopo, la città si unisceLa comunità di Alghero si prepara a onorare la memoria della piccola Marta, scomparsa tragicamente nel 2022 all’età di soli sette anni.