Alfio Gianlorenzo morto l' imprenditore re dei dolciumi di Montefiascone

È deceduto Alfio Gianlorenzo, imprenditore e fondatore del Centro distribuzione dolciumi “G” di Montefiascone. La sua attività si occupava di distribuire prodotti dolciari nella provincia di Viterbo e in zone limitrofe. La sua azienda era considerata una realtà storica del territorio. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari e dai collaboratori dell’azienda.

È morto Alfio Gianlorenzo, imprenditore e fondatore del Centro distribuzione dolciumi “G” di Montefiascone, realtà storica del territorio attiva nella distribuzione di prodotti dolciari in tutta la provincia di Viterbo e oltre. Gianlorenzo si è spento la sera del 15 aprile all'età di 76 anni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uomo trovato morto in un pozzo a Montefiascone Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Alfio Gianlorenzo, morto l'imprenditore re dei dolciumi di Montefiascone; Montefiascone - È morto a 77 anni Alfio Gianlorenzo, imprenditore del settore della distribuzione dolciaria; Montefiascone – L’ultimo viaggio del Signore della Dolcezza: addio ad Alfio Gianlorenzo; Civitavecchia – Lutto in città per l’improvvisa e prematura scomparsa di Mauro Martellotti. Montefiascone – L’ultimo viaggio del Signore della Dolcezza: addio ad Alfio GianlorenzoFondò un'azienda di distribuzione che già negli anni '80 poteva contare su decine di mezzi e dipendenti MONTEFIASCONE - Si è spento all'età di 77 anni un p ... etrurianews.it Alfio Gianlorenzo: morto l'imprenditore "re dei dolciumi" Ha fondato la sua azienda partendo da un furgoncino ma avendo una grande visione https://www.viterbotoday.it/~go/i/10910444906497 - facebook.com facebook