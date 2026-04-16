Al Vivido il party Cena in canto
Sabato 18 aprile 2026 al Vivido si tiene il party “Stile Iconinco”, che inizia alle 20 con una cena accompagnata da musica dal vivo. La serata prosegue con un DJ set molto atteso, che promette di far ballare i presenti fino a tarda notte. L’evento combina momenti di convivialità e musica energica, attirando un pubblico che vuole trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della buona compagnia.
Sabato 18 aprile 2026 al Vivido torna protagonista il party “Stile Iconinco”. Dalle ore 20 l’atmosfera si accende con una Cena in Canto intensa, coinvolgente e piena di energia, poi si vola con il DJ set più atteso del weekend.Music Selector: Leo MagroEntertainer: Gaty Dj Club: Filippo Marchesini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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