Cena in canto al Vivido

La Cena in canto al Vivido è un evento che si tiene ogni venerdì sera, con inizio alle ore 20, seguito da un dj set. Un'occasione per condividere un momento conviviale in un ambiente informale e piacevole, ideale per chi desidera trascorrere una serata all'insegna della musica e della buona compagnia.

Al Vivido torna, come ogni venerdì, la Cena in canto. Evento a partire dalle ore 20, a seguire dj set. MUSIC SELECTOR: MarascoENTERTAINER: Carlotta SavorelliDj Club: Andrea CamiciRegistrati dopo cena su EventBrite e ricevi uno sconto speciale. Info e prenotazioni: +39 347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

