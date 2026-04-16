Al Men Go arriva Birthh
Al MenGo Music Fest di Arezzo, in programma dal 14 al 18 luglio, si aggiunge un nuovo artista al cartellone. Mercoledì 15 luglio si esibirà Birthh, che proporrà il suo “Senza Fiato Tour”. La cantante porta in scena il suo concerto durante la manifestazione, che include diversi eventi musicali in vari giorni. L’annuncio si inserisce nel quadro delle novità del festival, che sta svelando i nomi dei protagonisti dell’edizione 2023.
Continuano gli annunci di MenGo Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: mercoledì 15 luglio, un nuovo nome di rilievo si aggiunge al cartellone del festival: Birthh, con il suo “Senza Fiato Tour”.Un ritorno sui palchi che segna un momento decisivo nel percorso dell’artista: per la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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