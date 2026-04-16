Affari Tuoi canta Elodie e Martina si scatena in studio | Stefano ed Herbert ammaliati

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 16 aprile, si è assistito a un momento di leggerezza con Elodie che ha cantato dal vivo, mentre in studio si sono scatenate le reazioni di Martina e degli altri presenti. Stefano De Martino ha aperto la trasmissione con una battuta nei confronti di Herbert Ballerina, coinvolgendo il pubblico e creando un’atmosfera rilassata. La puntata si è svolta senza incidenti e ha visto protagonisti momenti di allegria e intrattenimento.

Una puntata serena e divertente, quella di Affari Tuoi del 16 aprile. Stefano De Martino ha iniziato subito prendendo in giro Herbert Ballerina. Questi aveva intenzione, come sempre, di iniziare la trasmissione con una battuta. Questa però gli è stata rovinata dal conduttore, soddisfatto e sornione come sempre: “ Non vi siete persi nulla ”. Spazio poi alla concorrente di serata, Laura, affiancata dall’amore della sua vita, il marito Enzo. I due hanno poi raccontato una splendida storia d’amore, che ha riportato Stefano a un tempo lontano. Martina scatenata. Individuato il pacco “Ballerina”, Laura ha permesso a Martina di entrare in studio e cimentarsi nella coreografia di serata.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, canta Elodie e Martina si scatena in studio: Stefano ed Herbert ammaliati Notizie correlate Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina... Leggi anche: Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina? Roba "Pulp" in studio