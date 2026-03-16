Tu chiamalo, se vuoi, un omaggio al mito di Hollywood. A poche ore dalla premiazione della notte degli Oscar, Herbert Ballerina e Matilde Miliddi portano in scena ad Affari tuoi su Rai 1 una scena iconica del cinema mondiale. Domenica sera 15 marzo, mentre le gemelle Valentina ed Elisa provano a sbancare il quiz show condotto da Stefano De Martino, i telespettatori a casa impazziscono per il balletto tra Herbert e l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Perfettamente agghindati, replicano il passo a due tra John Travolta e Uma Thurman in Pulp fiction di Quentin Tarantino, con il disturbatore-pacchista che sfoggia pure una lunga parrucca nera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina? Roba "Pulp" in studio

Articoli correlati

Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati sulle note di Pulp FictionUna serata che parte tra risate e sketch dallo humor british, come sempre, ma che si chiude con un finale agrodolce.

Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

Una raccolta di contenuti su Herbert Ballerina

Temi più discussi: Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il lavoro a Martina: il balletto tanto voluto da De Martino; La Rai rimuove il post sulla ballerina di Affari tuoi: Può urtare l’apparato cardiorespiratorio; Bufera sulla Rai: post sulla ballerina di Affari Tuoi rimosso dopo le polemiche social; Può urtare il vostro apparato cardiorespiratorio: la Rai rimuove il post social sulla ballerina di Affari tuoi.

Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati sulle note di Pulp FictionA tenere banco nella puntata di Affari Tuoi del 15 marzo sono Herbert Ballerina e Martina Miliddi, irresistibili nel remake di Pulp Fiction ... dilei.it

Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il lavoro a Martina: il balletto tanto voluto da De MartinoUna puntata sfortunata, quella del 9 marzo, che però ha regalato grandi sorprese: pacco nero vincente e il balletto di Herbert ... dilei.it

Ma come si fa a non amarlo Herbert Ballerina ci pone il dilemma del secolo direttamente da Affari Tuoi. Da 1 a 10, quanto vi sta simpatico - facebook.com facebook