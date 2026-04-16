Addio a Carla Zucchi | Non ci ha lasciati

Questa mattina nel cimitero di Mandello del Lario si è svolta la tumulazione delle ceneri di Carla Zucchi. La cerimonia è stata molto partecipata e si è conclusa con un momento di raccoglimento. La salma è stata deposta nel rispetto delle procedure di sepoltura. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alla cerimonia o alla famiglia della defunta.

Si è concluso questa mattina, nel cimitero di Mandello del Lario, il commosso e partecipato rito di tumulazione delle ceneri di Carla Zucchi.La preghiera finale di commiato, con la benedizione dell'urna cineraria e della tomba, è stata affidata a don Marco, parroco di Lierna.Una folla immensa.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio alla liernese Carla Zucchi: "Esempio di fede e altruismo sconfinato" Altri aggiornamenti Si parla di: ?? Addio alla liernese Carla Zucchi: Esempio di fede e altruismo sconfinato :: Segnalazione a Lecco; Funesti Manifesti della Lega: la lettera :: Segnalazione a Lecco. Addio alla liernese Carla Zucchi: Esempio di fede e altruismo sconfinatoCarla Zucchi, per tutti la cara Carlina, liernese classe 1956, lascia. Ma non ci lascia. Esempio di fede, altruismo sconfinato, generosità, giovialità e amore per la sua famiglia, orfana in tenera età ... leccotoday.it