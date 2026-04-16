Accusato di aver intascato i pagamenti dei clienti | indagato maître di sala del ristorante

Un maître di sala di un ristorante è stato allontanato dal suo incarico e, dall'inizio dell’anno, è anche sotto indagine per furto aggravato e continuato. Secondo quanto riferito, il proprietario dell’esercizio avrebbe presentato una denuncia, accusando l’indagato di aver intascato i pagamenti dei clienti. La vicenda si sta sviluppando con le indagini in corso, mentre l’uomo si trova nel registro degli indagati senza aver ancora ricevuto un’eventuale imputazione formale.

LECCE - Non solo per la sua presunta condotta infedele sul posto di lavoro è stato allontanato dal ristorante nel quale lavorava, ma da gennaio scorso il suo nome è finito nel registro degli indagati, con l’accusa di furto aggravato e continuato, dopo che il titolare del locale, tramite il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro: commercialista nei guaiSono oltre 500mila gli euro che un commercialista riminese 60enne avrebbe intascato ai danni dei clienti facendo credere loro che quei soldi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro: commercialista nei guai; Il demonio in casa della zia e altre storie; L’IMPERO DELLE FRODI DI GAVIN NEWSOM; Sorrento, elezioni o commissario? La città: Serve chiarezza. Vescovo accusato di aver rubato dai conti della diocesi arrestato in aeroporto con 9mila dollari: Erano per i poveriIl vescovo Emmanuel Shaleta è stato arrestato in aeroporto mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti su un volo con 9mila dollari in valigia dopo essere stato accusato di appropriazione indebita e ... fanpage.it Luca Spada, operatore ambulanza accusato di aver ucciso 5 pazienti/ Sono totalmente estraneoA Storie Italiane le parole di Luca Spada, il 27enne operatore dell'ambulanza accusato di aver ucciso cinque pazienti: ecco cosa dice Luca Spada, 27enne di Forlì operatore della Crocerossa è indagato ... ilsussidiario.net Daniele Medori è accusato di traffico di stupefacenti e tentato omicidio all’interno dell’inchiesta sulla banda del Trullo che ha portato anche all’arresto il boss della Banda della Magliana vicino ai Senese e di uno dei mandanti dell’omicidio di Cristiano Molè. - facebook.com facebook Dmitry Chirakadze,il cittadino georgiano accusato dalla Procura di Milano del coordinamento nella clamorosa fuga del trafficante d'armi russo Artem Uss, torna libero e potrà rientrare in Russia. Lo ha appena deciso il Tribunale del Riesame di Milano. x.com