Abruzzo | nuova guida pratica per difendere i propri diritti

Il Movimento Difesa del Cittadino Abruzzo ha presentato a Pescara una nuova guida pratica rivolta ai residenti della regione. Il manuale fornisce indicazioni su come affrontare i rapporti commerciali e dettagli sulle tutele previste dalla legge. La pubblicazione si rivolge a chi desidera conoscere meglio i propri diritti e le procedure da seguire in caso di controversie o problemi con fornitori e servizi.

Il Movimento Difesa del Cittadino Abruzzo ha presentato a Pescara un nuovo manuale informativo volto a fornire ai residenti della regione strumenti pratici per gestire i rapporti commerciali e conoscere le tutele previste dalla legge. L’iniziativa, denominata Guida ai diritti e ai doveri dei consumatori e i servizi del Movimento Difesa del Cittadino Abruzzo, si inserisce nel più ampio progetto della Rete degli sportelli regionali del consumatore 2025-2026, sostenuto attraverso fondi del MIMIT nell’ambito di programmi della Regione Abruzzo (D.M. 31072024 e D.D. 14022025). La lotta alle asimmetrie informative nei contratti quotidiani. Navigare tra le clausole di un contratto energetico o comprendere le dinamiche di un servizio telefonico non è un compito sempre semplice per l’utente medio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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