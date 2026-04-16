A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy | l' appuntamento al Castello

A Galliate si terrà un evento dedicato alla Pet Therapy, con un incontro programmato per sabato 18 aprile alle 9,30 al Castello. L'appuntamento si concentrerà sugli interventi assistiti con animali, con particolare attenzione alle attività con cavalli e asini. L'iniziativa coinvolgerà professionisti del settore e sarà aperta ai partecipanti interessati a conoscere le applicazioni terapeutiche di questi animali.

Interventi assistiti con animali: sabato 18 aprile alle 9,30 a Galliate è in programma un incontro dedicato alla pet therapy, con un focus sull'attività con cavalli e asini.L'appuntamento tratterà i benefici a 360° relativi agli interventi assistiti con gli animali, la cosiddetta pet therapy, ed.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Galliate Lavora, al Castello l’incontro tra imprese e chi cerca lavoroIl 17 aprile un pomeriggio dedicato all’occupazione: aziende, giovani e istituzioni a confronto per creare nuove opportunità Un’occasione concreta... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy: l'appuntamento al Castello. Pet therapy, un convegno a Castel San Giovanni: esperti a confrontoSi terrà domenica 19 aprile, presso il Salone d’Onore di Villa Braghieri a Castel San Giovanni, il convegno Pet Therapy - Da pensiero comune a ... piacenzasera.it La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazientiUn ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini ... monzatoday.it