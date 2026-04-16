A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliari

A Foggia si svolge un incontro nazionale dedicato alle procedure esecutive immobiliari, coinvolgendo oltre 100 professionisti del settore. L'evento si concentra su aspetti tecnici e normativi legati alle procedure di esecuzione immobiliare, con interventi e discussioni su casi pratici e aggiornamenti legislativi. La giornata prevede sessioni di approfondimento e dibattiti tra esperti provenienti da diverse regioni italiane.

FOGGIA – Foggia si prepara a diventare il centro nazionale del confronto sulle procedure esecutive immobiliari. Oltre 100 professionisti delegati in presenza e circa 1.200 partecipanti da remoto – tra avvocati, commercialisti e notai – prenderanno parte, da tutta Italia, al sesto incontro nazionale organizzato nell’ambito del “Corso di Alta Formazione per la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite”. L’appuntamento formativo si terrà mercoledì 22 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, e sarà dedicato al tema: “Il decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliari Notizie correlate Inclusione scolastica, quasi 300 docenti al convegno di Palermo organizzato da Anief. Il sindacato convoca l’assemblea nazionale l’8 aprile sulle procedure illegittime sul sostegnoQuasi 300 insegnanti hanno partecipato, divisi in due turni, al convegno promosso da ANIEF e Federazione Osservatorio 182, tenutosi ieri 31 marzo a... "Compravendite immobiliari senza sorprese": ciclo di formazione per agenti immobiliariPisa, 10 marzo 2026 – Prende il via “Compravendite immobiliari senza sorprese”, il ciclo di incontri di formazione dedicato agli agenti immobiliari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliari; Leonardo Aerostrutture, da Grottaglie a Foggia barricate contro il fondo saudita: Rischio delocalizzazione; Foggia, sala gremita per la convention di Futuro Nazionale: Vannacci lancia la linea della tolleranza zero; Raccogliamo le firme contro la moschea: a Foggia l’iniziativa del partito di Vannacci. FOGGIA IMMOBILIARI A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliariFOGGIA – Foggia si prepara a diventare il centro nazionale del confronto sulle procedure esecutive immobiliari. Oltre 100 professionisti delegati in presenza e circa 1.200 partecipanti da remoto – tra ... statoquotidiano.it FOGGIA FUTURO NAZIONALE Foggia, le ricette di Futuro Nazionale: Dio, Patria, Famiglia, scudo penale e tolleranza zeroUna sala gremita di attivisti e militanti ha accolto a Foggia la Convention di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Vannacci ... statoquotidiano.it Foggia, incontro sulle qualità del Grano Cappelli, eccellenza dauna - facebook.com facebook Il 21/04 a #Foggia arriva #JobDigitalLab: un incontro operativo per imprese e professionisti su come governare l'innovazione e l'intelligenza artificiale. CCIAA Foggia, via M. Protano, 7 Tutti i dettagli sul nostro sito fg.camcom.it/node/1391 x.com