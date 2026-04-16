47 costole rotte Uc***e la bambina di sole 5 settimane La notizia è appena arrivata

Una tragedia ha sconvolto la comunità: una bambina di soli cinque settimane è deceduta a causa di gravi traumi riportati, tra cui 47 costole rotte. La vicenda riguarda un episodio di violenza all’interno di un ambiente familiare, che ha portato alla morte della neonata. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Una storia che lascia senza parole e che ha scosso profondamente l’ opinione pubblica. Una bambina di appena cinque settimane è morta dopo aver subito violenze ripetute, in un contesto familiare che avrebbe dovuto proteggerla. Una vicenda che, fin dall’inizio, ha mostrato elementi di estrema gravità e che oggi si chiude con una condanna pesantissima. Le perizie mediche hanno evidenziato un quadro incompatibile con un singolo episodio: trauma cranico e cerebrale, ossa rotte in entrambe le gambe e 47 fratture alle costole. Lesioni che, secondo gli esperti, sarebbero state provocate in momenti diversi, nel corso di settimane. La bambina era inoltre particolarmente fragile, essendo nata prematura e dimessa dall’ospedale con un peso molto basso, circostanza che rendeva ancora più evidente la sproporzione della violenza subita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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