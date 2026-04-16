2779esimo Natale di Roma | il programma completo delle iniziative culturali gratuite

Da romatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione della città, Roma Capitale ha annunciato un calendario di iniziative culturali gratuite previste per tutto il mese. Tra eventi e attività, il programma comprende esposizioni, visite guidate e spettacoli aperti al pubblico. La celebrazione si svolge anche in date diverse dal 21 aprile, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori in diversi momenti dell’anno.

Non solo il 21 aprile: in occasione del 2779esimo anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove un ricco programma di appuntamenti culturali gratuiti.Musica, arte, presentazioni, itinerari tematici e visite guidate costituiranno l’essenza dei festeggiamenti che si svolgeranno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Festa della Donna a Roma, non solo l’8 marzo: il programma completo di eventi e iniziativeIl documento parla di oltre 100 eventi in tutta la città e di un programma “aperto e in continua evoluzione.

Leggi anche: Csn presenta una mozione per i 650 anni dell’Eccidio di Cesena: "Si promuova un programma di iniziative culturali"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Natale di Roma 2026, tutti gli eventi nel fantastico appuntamento; 18-21 aprile: Natale di Roma – XXVI edizione – Rievocazione del Gruppo Storico Romano; Natale di Roma- XXVI edizione; Ficus al Massimo.

natale di roma 2779esimo natale di romaNatale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. funweek.it

Sport: torna torneo Rugby inclusivo Natale di Roma, 19 aprile al campo dell’UnioneIl Torneo inclusivo Natale di Roma torna il 19 aprile 2026 con squadre di rugby integrato da tutta Italia e dall'estero. romadailynews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.