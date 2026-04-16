2779esimo Natale di Roma | il programma completo delle iniziative culturali gratuite
In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione della città, Roma Capitale ha annunciato un calendario di iniziative culturali gratuite previste per tutto il mese. Tra eventi e attività, il programma comprende esposizioni, visite guidate e spettacoli aperti al pubblico. La celebrazione si svolge anche in date diverse dal 21 aprile, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori in diversi momenti dell’anno.
Non solo il 21 aprile: in occasione del 2779esimo anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove un ricco programma di appuntamenti culturali gratuiti.Musica, arte, presentazioni, itinerari tematici e visite guidate costituiranno l’essenza dei festeggiamenti che si svolgeranno.🔗 Leggi su Romatoday.it
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