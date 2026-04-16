2779esimo Natale di Roma | il programma completo delle iniziative culturali gratuite

In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione della città, Roma Capitale ha annunciato un calendario di iniziative culturali gratuite previste per tutto il mese. Tra eventi e attività, il programma comprende esposizioni, visite guidate e spettacoli aperti al pubblico. La celebrazione si svolge anche in date diverse dal 21 aprile, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori in diversi momenti dell’anno.