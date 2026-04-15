Un rappresentante di Forza Italia ha annunciato che la segnalazione riguardante il Fondo Valle Tammaro e la strada di penetrazione Calise 90 Bis è stata accolta. La comunicazione è stata resa nota dopo aver presentato la segnalazione, senza fornire ulteriori dettagli sulle azioni successive o sui soggetti coinvolti. La notizia viene diffusa in un contesto di attenzione alle questioni legate alle infrastrutture locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “ In merito alla segnalazione che abbiamo fatto come Forza Italia sul grave stato di abbandono e degrado lungo la strada provinciale Fondo Valle Tammaro – Strada di Penetrazione Calise 90 Bis, è pervenuta la risposta ufficiale della Provincia di Benevento, che ha confermato la presenza della criticità ambientale e l’avvio delle procedure per la rimozione dei rifiuti, la bonifica e il ripristino dell’area”. A dichiararlo è Stefano Zollo, segretario cittadino di Forza Italia Paduli e consigliere comunale di opposizione: “ Il riscontro ricevuto conferma ciò che avevamo denunciato: la criticità ambientale è reale ed è stata accertata dagli uffici competenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zollo (FI): “Fondo Valle Tammaro – Strada di Penetrazione Calise 90 Bis, la nostra segnalazione è stata accolta”

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