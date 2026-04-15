WWE | Aggiornamenti sul futuro di Cathy Kelley dopo il colpo preso a Raw

Durante l’ultima puntata di Raw, l’intervistatrice Cathy Kelley ha subito un colpo durante la trasmissione. Un recente rapporto ha fornito dettagli sul suo stato di salute e sulla possibilità di un suo ritorno al lavoro nel settore televisivo legato alla WWE. Al momento, non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali riguardo alle sue condizioni o ai prossimi passi professionali. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Come visto questa settimana a Raw, l’intervistatrice Cathy Kelley ha preso un brutto colpo sul ring, e un nuovo report ha fornito maggiori dettagli in merito al suo futuro nel dietro le quinte. Come visto in puntata, Cathy stava intervistando la campionessa femminile Stephanie Vaquer, quando Liv Morgan ha invaso il ring e colpito la Primera alle spalle. Nella colluttazione, Cathy è stata colpita ed è caduta all’indietro verso il turnbuckle. La ragazza è stata a terra nel mentre il personale WWE sedava la rissa tra Liv e Stephanie, per poi essere portata nel backstage a braccio, zoppicando. Per fortuna, non si hanno notizie di infortuni occorsi alla ragazza.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sul futuro di Cathy Kelley dopo il colpo preso a Raw Notizie correlate WWE: Cathy Kelley racconta una disavventura vissuta in ItaliaL’intervistatrice backstage WWE Cathy Kelley ha raccontato recentemente di un episodio spiacevole vissuto durante un breve viaggio in Italia,... Risultati e aggiornamenti di WWE Raw del 2 marzo 2026Tra poche ore la WWE rialza i riflettori su Raw, la prima puntata dopo Elimination Chamber.